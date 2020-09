78-Jährige wacht auf und verjagt Einbrecher in Paderborn

Paderborn (dpa/lnw) - Zwei Einbrecher haben in Paderborn so viel Lärm gemacht, dass eine 78-Jährige aufwachte. Die Bewohnerin des Hauses ging der Sache in der Nacht zum Dienstag auf den Grund und überraschte in einem Zimmer einen der Täter beim Durchwühlen eines Schranks. Laut Polizeimitteilung ergriff der Mann mit einem Komplizen die Flucht und stieß die 78-Jährige zur Seite, als diese ihn ansprach. Die Frau rief die Polizei, doch die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizei entdeckte in Garage, Keller und an verschiedenen Türen Einbruchsspuren und sucht nun Zeugen.

Von dpa