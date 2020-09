So hieß es am Dienstag zum Beispiel in den Wahl-Informationen im Kreis Gütersloh: «Eine Mund-Nase-Bedeckung ist nicht Pflicht, wird aber empfohlen.» In Köln wurden die Wählerinnen und Wähler bislang nur «dringend dazu aufgefordert, vom Betreten bis zum Verlassen des Wahlgebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.» Das Gesundheitsministerium argumentiert dagegen, dass Wahlen eine Veranstaltung seien - und die Maskenpflicht sich damit bereits aus den alten Verordnungen ergeben hätte. «Gerade als Signal an die ehrenamtlichen Wahlvorstände wurden die Vorgaben jetzt aber nochmal ausdrücklich ausformuliert», so ein Ministeriumssprecher am Dienstag.

Er ergänzte: «In allen Wahlräumen besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Ausnahmen für Wahlvorstände sind aufgrund deren langer Anwesenheit möglich, wenn hier durch Visiere, Plexiglasabtrennung oder organisatorische Maßnahmen die Infektionsrisiken gleich sicher ausgeschlossen werden können.»

Maskenverweigerer müssen übrigens auch wählen dürfen. In der alten und neuen Verordnung heißt es, dass entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit sie ihr Wahlrecht ausüben können.

Die NRW-Kommunalwahlen finden am 13. September statt.