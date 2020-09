Hilflose Mutter liegengelassen: Urteil erwartet

Der Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer fünf Jahre Haft für einen vollendeten Totschlag gefordert. Das rechtsmedizinische Gutachten hatte ergeben, dass die Mutter eindeutig durch Unterkühlung gestorben ist, dafür sei der Sohn verantwortlich zu machen. Der Verteidiger hatte in seinem Schlussvortrag eine zweijährige Haftstrafe mit Bewährung gefordert. Die Mutter habe in den letzten Monaten häufiger am Boden gelegen, deswegen sei er nicht davon ausgegangen, dass sie sterben würde.