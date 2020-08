Nach Vorfällen in Berlin: NRW-Landtag prüft Sicherheitslage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Vorfällen am Berliner Reichstag wird der Landtag in Düsseldorf mit der Polizei die Sicherheitslage rund um das NRW-Parlament überprüfen. Auch vor dem Landtag kommt es immer wieder zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Bislang sei dies aber stets im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie dem Bannmeilengesetz geschehen, teilte Landtagspräsident André Kuper am Montag mit.