50 Jahre «Tatort»: WDR zeigt alle Schimanskis

Köln (dpa) - Zum 50-jährigen Bestehen der «Tatort»-Krimireihe zeigt der WDR alle 29 Schimanski-«Tatorte». Der erste Tatort «Duisburg-Ruhrort» von 1981 mit Götz George (1938-2016) als Kult-Kommissar Horst Schimanski zeigt Das Erste an diesem Freitag (4.9.). Bis zum 10. November laufen danach zehn weitere Folgen jeweils dienstags im WDR Fernsehen, wie der Westdeutsche Rundfunk am Montag in Köln mitteilte. Die restlichen der 29 Schimanski-«Tatorte», die von 1981 bis 1991 entstanden, sollen dann 2021 zu sehen sein.

Von dpa