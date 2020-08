Aachen (dpa/lnw) - Das Bistum Aachen rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Kirchensteuererträge um rund zehn Prozent oder 25 Millionen Euro. Die Zahlen seien aus staatlichen Steuerschätzungen abgeleitet, teilte das Bischöfliche Generalvikariat am Montag mit. Das Bistum stehe auch in der Corona-Krise auf finanziell sicherem Fundament.

Von dpa