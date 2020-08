Laumann: NRW bei Neuinfektionen besser als der Durchschnitt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen liegt bei den Corona-Neuinfektionen unter dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleich der 16 Bundesländer belege NRW Platz 7, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Derzeit liegt die Kennziffer der Neuinfektionen im Sieben-Tages-Zeitraum, gerechnet auf jeweils 100 00 Einwohner, in NRW bei 8,9. Mitte August waren es noch 16,2. Seitdem seien die Zahlen in NRW kontinuierlich gesunken, berichtete der Minister.

Von dpa