23-Jähriger von Taxi erfasst und getötet

Xanten (dpa/lnw) - Ein 23-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Xanten ums Leben gekommen. Ein Taxifahrer hatte den Fußgänger mit seinem Auto erfasst, der junge Mann starb an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte nach ersten Erkenntnissen an einer Kreuzung die Straße überquert, als er von dem Taxi angefahren wurde. Der 35 Jahre alte Taxifahrer erlitt einen Schock. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll ein Sachverständiger den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Von dpa