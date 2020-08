Flackernde Lampe löst Feuerwehreinsatz aus

Velbert (dpa/lnw) - Eine defekte Lampe auf dem Dach eines Seniorenheims hat in Velbert mehrere Löschzüge der Feuerwehr beschäftigt. Anwohner hätten am frühen Samstagmorgen einen «Feuerschein» auf dem Dach gesehen und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher am Sonntag. Daraufhin seien ein hauptamtlicher und drei freiwillige Löschzüge zu dem Seniorenheim ausgerückt. Dort gab es schnell Entwarnung: Auf der Fassade reflektierte nur das Licht einer flackernden Lampe. Diese wurde von der Feuerwehr ausgeschaltet.

Von dpa