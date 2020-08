93-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Borgentreich (dpa/lnw) - Weil seine Sicht vermutlich vom Schatten eines Hauses beeinträchtigt worden ist, hat ein Autofahrer in Borgentreich (Kreis Höxter) eine 93 Jahre alte Fußgängerin übersehen und angefahren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 87-Jährige wollte demnach am Samstagmorgen mit seinem Wagen nach links abbiegen, als die Frau mit ihrem Rollator über die Straße ging. Die 93-Jährige wurde vom Auto erfasst und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa