Nach positiven Tests: Vier Spieler wieder im Training

Düsseldorf (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten sind Nana Ampomah, Emmanuel Iyoha und Kelvin Ofori wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Das Trio war zuletzt wie auch Jakub Piotrowski und Dawid Kownacki in Quarantäne. Piotrowski ist bereits seit vergangener Woche wieder aus der Quarantäne heraus, über Kownacki soll Anfang der Woche entschieden werden. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Samstag mit. Vor zwei Wochen waren Corona-Tests bei zwei der genannten Spieler positiv ausgefallen. Die übrigen wurden als sogenannte Kontaktpersonen I identifiziert.

Von dpa