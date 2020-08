Leiche in 23 Jahre altem Mordfall identifiziert

Krefeld (dpa/lnw) - Spektakuläre Bewegung in einem 23 Jahre alten Mordfall: Ermittlern ist es gelungen, das in einer stillgelegten Kiesgrube am Niederrhein entdeckte Mordopfer zu identifizieren, teilte die Polizei in Krefeld am Freitag mit. Der Mann war am 8. Dezember 1996 in Rheurdt im Kreis Kleve an der L 140 entdeckt worden. Der entscheidende Hinweis kam durch die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst».

Von dpa