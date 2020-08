Reaktionen auf Abschwächung der Maskenpflicht in Schulen

Düsseldorf -

Viel ist geschimpft worden über die bundesweit einzigartige Pflicht in NRW, in weiterführenden Schulen auch im Unterricht Maske zu tragen. In wenigen Tagen endet der Zwang - und manchen Lehrern und Gewerkschaftern wird es mulmig.