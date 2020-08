Brückenarbeiten am Kreuz A46/A3 Hilden

Verkehrsschilder sollen Autofahrer auf großräumige Umleitungen über die A3, A44 und A57 sowie über die A59, A542 und A3 hinweisen. Auf der komplett gesperrten A46 fahren in dem Bereich normalerweise pro Tag im Durchschnitt rund 117 000 Fahrzeuge, darunter 11 000 Lkw. Auf der A3, die in dem Bereich seit längerem eine Großbaustelle ist, sind es etwa 125 000 Fahrzeuge pro Tag. Darunter sind auch 12 000 Lkw.

Im Detail sind am Kreuz Hilden die Verbindungen von Wuppertal (A46) nach Köln (A3), Köln (A3) nach Düsseldorf (A46), Düsseldorf (A46) nach Oberhausen (A3) sowie von Oberhausen (A3) nach Wuppertal (A46) gesperrt. Offen bleiben die Verbindung von Oberhausen (A3) nach Düsseldorf (A46), von Wuppertal (A46) nach Oberhausen (A3), von Köln (A3) nach Wuppertal (A46) und von Düsseldorf (A46) nach Köln (A3).

Der Stahl der über 50 Jahre alten Brücke der A3 über die A46 gilt als anfällig. Deshalb wird das in die Jahre gekommene Bauwerk durch einen Neubau ersetzt. Seit Mitte April fließt der gesamte Verkehr über den bereits fertigen östlichen Brückenteil, der für den Verkehr Richtung Oberhausen gedacht ist. Jetzt geht es um den westlichen Brückenteil für die Fahrtrichtung Köln. An diesem Wochenende werden 18 große Stahlträger in Position gebracht, die die Fahrbahn tragen sollen.

Die neue Brücke ist 67 Meter lang und gut 26 Meter breit. Sie soll bis Jahresende fertiggestellt werden. Zur Kostenhöhe wurden keine Angaben gemacht. Die Bauarbeiten begannen Ende 2018. Zunächst wurden zwei Behelfsbrücken rechts und links der Autobahnbrücke gebaut. Die eigentlichen Arbeiten laufen seit März 2019. Perspektivisch soll die A3 in dem Bereich von sechs auf acht Streifen - also vier Spuren pro Richtung - ausgebaut werden. Die neue Brücke ist dafür ausgelegt.