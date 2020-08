Engers tauscht Heimrecht: DFB-Pokal in Bochum

«In den Statuten des DFB ist ein Tausch des Heimrechts eigentlich nicht vorgesehen. Da aber die Finalteilnehmer des Rheinland-Pokals hauptsächlich auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen sind, traten beide Finalisten schon vor dem Endspiel an uns heran und fragten, ob sich der VfL einen Tausch des Heimrechts vorstellen können», erläuterte Knut Keymer, Bochums Direktor Organisation.

Die Situation sei dadurch verkompliziert worden, dass beide Stadien der Rheinland Finalisten Engers und Karbach als nicht-tauglich für die Durchführung eines Hauptrunden-Spiels eingestuft worden waren und beide Vereine als Ausweichstadion das Stadion Oberwerth in Koblenz angeben hatten. «Eine mögliche Zusatzeinnahme für die Amateurclubs, die dennoch als Ausrichter den Kostenapparat des Hygienekonzepts - das zudem noch von der Stadt Koblenz hätte genehmigt werden müssen - zu tragen hätten, entfällt somit», erläuterte Keymer.

Laut Engers Club-Vorsitzendem Martin Hahn gab es keine Alternative. «Für uns als Amateurvereine ist es unter den momentanen Bedingungen der Corona-Pandemie, vor allem aber in einem Zeitfenster von drei Wochen ab unserem erfolgreich bestrittenen Pokalfinale am vergangenen Samstag, weder organisatorisch noch unter wirtschaftlichen Aspekten leistbar, ein 'Heimspiel' in Koblenz durchzuführen», sagte er. «Mit 350 Zuschauern und einem Kostenapparat von mehreren zehntausend Euro wäre aus dem größten sportlichen Erfolg unserer Vereinsgeschichte ein nicht kalkulierbares Risiko für uns entstanden.»

Die Pokal-Erstrundenpartien finden zwischen dem 11. und 14. September statt, die zeitgenauen Ansetzungen der Spiele wollte der DFB noch an diesem Donnerstag bekanntgeben.