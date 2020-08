Tönnies darf Firma mit Werkvertragsarbeitern übernehmen

Bonn (dpa) - Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat grünes Licht vom Kartellamt für die Übernahme einer Firma mit Werkvertragsarbeitern bekommen. Die Wettbewerbshüter erlaubten Tönnies den Kauf der Lazar GmbH aus Crailsheim in Baden-Württemberg. Lazar beschäftige speziell für die Arbeit in Schlachtbetrieben ausgebildete Arbeitskräfte, sogenannte Zerleger, die überwiegend aus Südosteuropa stammten, teilte das Kartellamt am Donnerstag mit. Auf die Übernahme einer zweiten Lazar-Firma muss Tönnies jedoch verzichten.

Von dpa