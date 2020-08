Wehrle: Köln für den Worst Case ohne Zuschauer gerüstet

Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln wäre auch im Fall einer kompletten Saison ohne Zuschauereinnahmen nicht in seiner Existenz bedroht. «Das würden wir hinbekommen, denn wir haben Kreditlinien. Wir sind in Gesprächen, um im schlimmsten Fall zusätzlichen Spielraum zu bekommen und liquide zu bleiben. Es liegt in unserer Verantwortung, genau für diesen Fall einen Plan aufzustellen, um auch darauf vorbereitet zu sein», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag).

Von dpa