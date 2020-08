Mann schläft bei Action-Film ein und löst Polizeieinsatz aus

Köln (dpa/lnw) - Ein mitten in einem Action-Film eingeschlafener Fernseh-Zuschauer hat in Köln einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anwohner berichteten den Beamten am Mittwoch von Schüssen aus einer zunächst nicht genau lokalisierbaren Wohnung in ihrer Nachbarschaft. Mehrere Streifenteams umstellten daher zwei Häuser und durchsuchten nach und nach die Wohnungen, wie die Polizei berichtete. Schließlich wurde mit Hilfe eines Schlüsseldienst eine verschlossene Tür geöffnet - und der Grund für die Schussgeräusche ermittelt. «Ein Mann war bei voller Lautstärke mitten in einem Action-Film vor dem Fernseher eingeschlafen», berichtete die Polizei. Da er widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte, wurde er mit zur Wache genommen.

Von dpa