Gewalttätiger Ehemann: Frau rettet sich mit Fenstersprung

Köln (dpa/lnw) - Mit einem Sprung aus einem Fenster hat sich eine Frau in Köln vor ihrem gewalttätigen Ehemann gerettet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 36-Jährige seiner Frau im Treppenhaus aufgelauert. Dann soll er sie mit einem Gegenstand attackiert und ihr tiefe Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Um ihrem Mann zu entkommen, sprang die 30-Jährige aus einem Fenster im ersten Stock. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa