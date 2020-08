Baustellen-Toilette gesprengt: Zwei Tatverdächtige gestellt

Alsdorf (dpa/lnw) - Auf einer Baustelle in Alsdorf bei Aachen ist eine mobile Toilette durch eine Explosion komplett zerstört worden. Polizisten, die in der Nacht zum Mittwoch zufällig in der Nähe waren und den Knall hörten, stellten zwei weglaufende junge Männer. Ihr Personalien wurden aufgenommen. Gegen die 24 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, wie die Polizei erklärte. Mit welchen Substanzen die mobile Toilette in die Luft gejagt wurde, war zunächst unklar.

Von dpa