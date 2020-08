Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann am Vortag an einem Supermarkt parken. «Beim Absteigen betätigte er versehentlich den Beschleunigungshebel des Elektromobils. Dadurch rollte dieses mit dem 82-Jährigen eine abgehende Böschung hinab.» Am Ende des Abhangs kollidierte der Mann auf dem Gefährt mit einem gläsernen Bushaltestellenhäuschen. Es wurde zum Teil zerstört. Der 82-Jährige kam in ein Krankenhaus.