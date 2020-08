Ministerium verteidigt Präsenzunterricht trotz Corona

Zum Stichtag 19. August sei an rund 98 Prozent von fast 3200 Schulen in NRW, die auf eine entsprechende Umfrage geantwortet hätten, regulärer Unterricht im Klassenzimmer erteilt worden, teilte das Ministerium mit. Nur drei Schulen seien zum Zeitpunkt der Erhebung vollständig geschlossen gewesen, 66 weitere hätten Teilschließungen vermeldet.

Rund 97 Prozent der Lehrkräfte haben demzufolge Präsenzunterricht erteilen können. 524 Lehrer hätten sich in Quarantäne befunden, bei 30 sei bis Mitte vergangener Woche eine Corona-Infektion bestätigt worden. Unter den Schülern seien rund 5000 in Quarantäne bei über 300 bestätigten Infektionen.

Das Schulministerium reagierte mit der Zwischenbilanz zwei Wochen nach dem Ende der Sommerferien auf drastische Kritik der Schulleitungsvereinigung NRW. Die hatte in einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten kritisiert, normaler Unterricht könne unter den gegebenen Bedingungen nicht stattfinden. Das Schulministerium ignoriere die Voraussetzungen vor Ort - etwa Fenster, die sich in Klassenzimmern teilweise gar nicht zum Lüften öffnen ließen.

Der Schulstaatssekretär pochte hingegen darauf, dass Lehrer-, Schüler- und Elternverbände in den vergangenen Monaten in mehreren Gesprächen fortlaufend informiert «und in Entscheidungen eingebunden» gewesen seien.