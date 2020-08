AS Monaco bestätigt Wechsel-Gerüchte um Götze zunächst nicht

Monaco (dpa) - Der französische Erstligist AS Monaco hat Verhandlungen über eine Verpflichtung von Mario Götze nicht bestätigt. Der Club kommentiere generell keine «Gerüchte dieser Art», teilte ein Sprecher des Vereins am Dienstag mit. Das französische Portal «Le10sport» hatte am Wochenende berichtet, dass der 28-Jährige ganz oben auf der Wunschliste von Trainer Niko Kovac stehe. Demnach gab es zwischen Kovac und dem Weltmeister von 2014 bereits Gespräche, um eine Zusammenarbeit auszuloten und Götzes finanzielle Vorstellungen zu erfüllen.