Lüdenscheid (dpa/lnw) - Aggressive Wespen haben am Montag an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen 16 Kinder und Jugendliche gestochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden drei Schüler vor Ort ihren Eltern übergeben, 13 weitere wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

