Unbeständiges Wetter: Schauer und Gewitter möglich

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Montag unbeständiges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, wird es stark bewölkt. Vor allem im Norden sind Schauer, vereinzelt auch Gewitter sowie starke Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in den Hochlagen und 19 bis 22 Grad in tiefen Lagen. Die Nacht zum Dienstag wird wolkig. Örtlich kann es noch schauern bei Tiefstwerten zwischen 14 und neun Grad.

Von dpa