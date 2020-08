Frau rastet in Polizeiwache aus: Beamte angegriffen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Reichlich Ärger mit einer 41 Jahre alten Frau hatte die Polizei in Gelsenkirchen. Sie war am Samstag mit einer Bekannten in einer Wache aufgetaucht, um den Diebstahl eines Blinkerglases von einem Auto anzuzeigen. Als ihr gesagt wurde, sie müsse sich auf Wartezeit einstellen, habe die Frau aggressiv reagiert, berichtete die Polizei am Sonntag.

Von dpa