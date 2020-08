Aufsteiger Bielefeld ohne Voglsammer nach Scheffau

Scheffau (dpa/lnw) - Mit 27 Spielern hat Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld den zweiten Teil der Saison-Vorbereitung aufgenommen. Wie im Vorjahr bezogen die Ostwestfalen am Sonntag ihr Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich. Nach einem Flug von Hannover nach München am Morgen ging es weiter nach Tirol, wo der Tross sich für eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel «Kaiserlodge» einquartierte.

Von dpa