Sané schreibt Düren-Spieler: «Auch Flick hat gratuliert»

Düren (dpa) - Als der 1. FC Düren als Gegner des FC Bayern München im DFB-Pokal feststand, griff Fußball-Nationalspieler Leroy Sané erst einmal zum Handy. «Er hat mit unserem Stürmer Mark Brasnic in der Jugend in Leverkusen zusammengespielt. Die beiden haben Kontakt gehalten, und Sané hat ihm geschrieben, dass er sich freut, sein erstes Pflichtspiel für die Bayern am 11. September gegen Düren zu bestreiten», sagte Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn der Deutschen Presse-Agentur. «Außerdem hatte jemand aus unserer Delegation die Nummern von Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Er hat sie angeschrieben, und sie haben gratuliert.»

Von dpa