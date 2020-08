Laschet will Konsens zu Karneval-Aus

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will gemeinsam mit den Karnevalsvereinen über ein Verbot von Veranstaltungen entscheiden. «Ich will es im Konsens machen», sagte Laschet am Samstagabend im WDR-Fernsehen. Er denke, «dass wir in zwei, drei Wochen Klarheit haben», betonte der Regierungschef mit Blick auf ein coronabedingtes Verbot von Karnevalssitzungen.

Von dpa