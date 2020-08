Clubchef: Düren könnte Bayern Heimrecht im Pokal überlassen

Die Vereinsspitze will sich nach einer Sitzung am Sonntagabend eventuell am Dienstag mit den Bayern in Verbindung setzen. «Aktuell hatten die Bayern zum Glück anderes zu tun», sagte Präsident Spelthahn, seit 35 Jahren Mitglied beim Rekordmeister, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Champions-League-Finale der Münchner am Sonntag gegen Paris St. Germain.

«Eventuell wollen wir anbieten, das Heimrecht für dieses Spiel zu tauschen und die Bayern dann nach Fertigstellung der Anlage zu einem Freundschaftsspiel zu empfangen», sagte Spelthahn: «Wenn der Aufwand zu groß ist, müssen wir für den Verein die beste Lösung suchen. Und für unsere Spieler könnte es ein Riesen-Erlebnis sein, ein Wettkampf-Spiel in der Allianz-Arena zu spielen. Aber da gehören zwei Seiten dazu.»

Schon jetzt ist klar, dass die Begegnungen der ersten Runde am zweiten September-Wochenende wegen der Coronavirus-Pandemie ohne großes Publikum stattfinden werden. Eine große Bühne ist den Dürenern trotzdem sicher, Sport1 zeigt die Partie gegen die Bayern am 11. September live im Free-TV.