Zwei Tote bei Verkehrsunfall mit Falschfahrer auf A3

Einer der Wagen war am Abend auf der Autobahnstrecke Richtung Köln in die entgegengesetzte Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Die Polizei hatte vergebens versucht, über die Leitplanke hinweg Kontakt mit der Person aufzunehmen. Kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge im Rhein-Sieg-Kreis stieß der Wagen auf der Überholspur mit dem zweiten Auto zusammen. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Fahrzeuge wurden abgeleitet.