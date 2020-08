SEK nimmt bewaffneten Mann nach Familienstreit in Gewahrsam

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Stundenlanger Ausnahmezustand in Mönchengladbach: Nachdem dort am Samstag ein 58-jähriger Waffenbesitzer eine Frau in der Bökelstraße massiv bedroht hatte, riegelte die Polizei das Haus und die Umgebung weiträumig ab. Am Abend gelang es dann einem Spezialeinsatzkommando (SEK), in das Gebäude einzudringen und den Mann widerstandslos in Gewahrsam zu nehmen. Nach Polizeieingaben wurde niemand verletzt. Es seien in dem Haus mehrere Langwaffen und Munition gefunden und sichergestellt worden.

Von dpa