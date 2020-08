Mit Messer zugestochen: Angreifer festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Weil er in Köln mehrfach mit einem Messer auf einen Kontrahenten eingestochen haben soll, soll ein 26 Jahre alter Mann am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Am frühen Samstagmorgen war es zwischen ihm und einem 20-Jährigen zu einem Streit gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Samstagabend mitteilten. Nachdem es vor einem Schnellrestaurant in der Kölner Altstadt erst nur mit Worten zur Sache gegangen sei, habe der 26-Jährige schließlich mit einem Messer auf den anderen eingestochen. Das Opfer sei schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige habe sich am Nachmittag der Mordkommission gestellt.

Von dpa