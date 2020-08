Essen gewinnt Niederrhein-Pokal: 3:1 gegen Kleve

Essens neuer Trainer Christian Neidhart feierte in seinem ersten Spiel an der Hafenstraße ein gelungenes Heim-Debüt. Von Beginn an dominierte sein Team die Partie, vergab aber zunächst zahlreiche erstklassige Möglichkeiten. Erst Engelmann brach mit einem Schuss mit aus kurzer Distanz den Bann und brachte sein Team noch vor der Pause in Führung.

Doch als Nedzad Dragovic (53.) überraschend für den Außenseiter aus Kleve zum Ausgleich traf, gerieten die Essener zumindest für kurze Zeit in Wanken. Nur vier Minuten später sorgte Engelmann jedoch für die neuerliche Führung. Sein sicher verwandelter Foulelfmeter acht Minuten vor dem Spielende beseitigte alle Zweifel am verdienten Sieg.

Bei aller Freude der Essener über den Einzug in die DFB-Hauptrunde blieb der Frust über den geringeren finanziellen Ertrag. Weil wegen der anhaltenden Corona-Krise nur 300 Besucher zugelassen waren, darunter Medien- und Verbandsvertreter sowie die von beiden Clubs eingeladenen Gäste, hatte RWE-Vorsitzender Marcus Uhlig bereits vor der Partie über einen Einnahmeausfall in sechsstelliger Höhe geklagt.