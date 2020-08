Vor Geisterspiel in Duisburg: Konflikte in Innenstadt

Duisburg (dpa/lnw) - In der Duisburger Innenstadt ist es laut Polizei am Samstag zu Auseinandersetzungen zwischen Fan-Gruppierungen gekommen. Hintergrund sei offenbar der «Cup der Traditionen», bei denen der MSV Duisburg, Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam gegeneinander antreten. Das Turnier wird als Geisterspiel ausgetragen. Was genau bei den Auseinandersetzungen passierte und wie viele Beteiligte es gab, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Mehrere Personen seien im Bereich des Opernplatzes festgesetzt worden.