SPD: Mehr Unterstützung für Schausteller und Veranstalter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schausteller, Markthändler und Veranstalter müssten aus Sicht der SPD-Opposition in der Corona-Krise mehr Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Die von der Bundesregierung verabschiedete Überbrückungshilfe enthalte Regelungslücken, kritisierte die SPD in einem Antrag an den Düsseldorfer Landtag. Diese müssten durch ein Landesprogramm geschlossen werden. Der Vorstoß wird am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag beraten.

Von dpa