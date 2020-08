Para-Weitspringer Schäfer verbessert eigenen Weltrekord

Leverkusen (dpa) - Der oberschenkelamputierte Leon Schäfer hat seinen eigenen Weltrekord um 25 Zentimeter verbessert. Beim Sportfest in Leverkusen sprang der Lokalmatador 7,24 Meter. «Hier zu Hause ist es immer am schönsten», sagte der 23 Jahre alte Weltmeister, der die alte Bestmarke im Vorjahr auch auf der heimischen Anlage gesprungen war: «Ich wusste, dass es in mir habe. Ich weiß selbst nicht, warum es erst im sechsten Versuch geklappt hat.» Vor dem letzten Sprung habe ihm sein Vorgänger und Mentor Heinrich Popow «gezeigt, worauf ich achten soll, und dann hat es geklappt».

Von dpa