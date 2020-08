Ex-Gladbacher de Jong in Sevilla-Startelf

Köln (dpa) - Der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Stürmer Luuk de Jong ist nach seinem Siegtor im Halbfinale gegen Manchester United in die Startelf des FC Sevilla für das Europa-League-Finale gegen Inter Mailand in Köln gerückt. Der Niederländer, der von 2012 bis 2014 ein glückloses Gastspiel in Gladbach gab, ersetzt Youssef En-Nesyri, für den er gegen Manchester eingewechselte wurde. De Jong erzielte schließlich den 2:1-Siegtreffer.