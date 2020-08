Patrick Franziska bei Masters-Finale früh ausgeschieden

Düsseldorf (dpa) - Topfavorit Patrick Franziska ist beim Finalturnier des «Düsseldorf Masters» für Tischtennis-Profis schon in seiner ersten Partie ausgeschieden. Der Weltranglisten-16. vom 1. FC Saarbrücken verlor am Freitagabend im Viertelfinale in 3:4 Sätzen gegen den erst 20 Jahre alten Gerrit Engemann. Der Zweite der U21-EM 2019 spielt in der 2. Bundesliga für den TTC GW Bad Hamm.

Von dpa