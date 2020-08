74 Jahre NRW: Bauwerke werden in Landesfarben angestrahlt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum 74. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen werden fünf historische NRW-Gebäude am Samstagabend in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot angestrahlt. Das kündigte die Staatskanzlei am Freitag an. Illuminiert würden die Hohenzollernbrücke in Köln, das Landeshaus, der Amtssitz des Ministerpräsidenten in Düsseldorf, der Doppelbock-Förderturm des Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen, das Historische Rathaus in Münster und das Detmolder Fürstliche Residenzschloss. Damit werde das Jubiläum angesichts der Corona-Pandemie verantwortungsvoll und angemessen gewürdigt, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Von dpa