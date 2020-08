Aachen und Düren träumen vom FC Bayern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit gleich sechs Vereinen in drei Endspielen ist Nordrhein-Westfalen am bundesweiten Finaltag der Amateure an diesem Samstag vertreten. Herausragend aus westdeutscher Sicht ist dabei das Mittelrhein-Duell des Regionalligisten Alemannia Aachen mit dem fünftklassigen 1. FC Düren (16.45 Uhr) in Bonn. Vor allem deshalb, weil für den Sieger dieser Partie der Gegner in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde überaus verlockend ist.

Von dpa