«Erstes Chorkonzert seit Corona» in Dortmund

Dortmund (dpa) - Unter strengen Coronaschutz-Auflagen wagt sich das Konzerthaus Dortmund als womöglich bundesweit erste Bühne an ein großes Chorkonzert: Zum Saisonauftakt werde am 3. September unter der Leitung von Thomas Hengelbrock Joseph Haydns «Die Schöpfung» aufgeführt, teilte das Haus am Freitag mit. Das Dortmunder Gesundheitsamt habe dafür am Donnerstag die Freigabe erteilt, sagte ein Sprecher. Das Schutzkonzept sei umfassend.

Von dpa