Köln hofft auf Uth: «Haben ihn noch nicht abgeschrieben»

Donaueschingen (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln hofft noch immer auf eine Weiterverpflichtung von Mark Uth. «Er war für uns ein Spieler, der nahezu an allen Toren beteiligt war. Er hat ein großes Loch hinterlassen. Wir haben ihn noch nicht abgeschrieben und hoffen, dass er am Ende doch noch zu uns kommt», sagte Trainer Markus Gisdol am Freitag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Donaueschingen.

Von dpa