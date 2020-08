Zwei Drittel der Studiengänge in NRW ohne Numerus Clausus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Drittel der Studiengänge in Nordrhein-Westfalen werden für das kommende Wintersemester ohne Numerus Clausus (NC) vergeben. Darauf hat das NRW-Wissenschaftsministerium am Donnerstag hingewiesen. Im Bundesschnitt seien etwa 40 Prozent der Studiengänge mit einem NC belegt, in NRW 33 Prozent. Die Studienplatzvergabe nach Abiturnote sorgt immer wieder für Kritik, weil gute Schulnoten laut Experten kein Garant für die Eignung für begehrte Fächer sind. In absoluten Zahlen seien an den NRW-Hochschulen im Wintersemester 2020/21 rund 800 der etwa 2 400 angebotenen Studiengänge zulassungsbeschränkt.

Von dpa