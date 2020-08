Bielefeld (dpa/lnw) - Fünf Männer haben in der Bielefelder Innenstadt einen Brasilianer rassistisch beleidigt und zusammengeschlagen, der zu Besuch bei Freunden in der Stadt war. Der 28-Jährige habe versucht, sich zu wehren und Gesichtsverletzungen und Prellungen am ganzen Körper erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Angreifer konnten entkommen. Nach ihnen wird gesucht. Der Staatsschutz ermittelt.

Von dpa