Zivilfahnder entdecken 50 Kilo mutmaßliches Heroin in Auto

Nettetal (dpa/lnw) - Zivilfahnder haben nahe der niederländischen Grenze einen Fahrer mit mehr als 50 Kilogramm mutmaßlichem Heroin im Wagen aus dem Verkehr gezogen. Hintergrund war eine Großkontrolle der Autobahnpolizei auf einem Rastplatz, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. Die Zivilfahnder seien dabei eingesetzt worden, um Strecken im Blick zu behalten, die als Ausweichroute rund um die Kontrollstelle dienen könnten. Dabei hätten sie auf der A61 bei Nettetal das Auto entdeckt, in dessen hinterem Bereich die mutmaßliche Droge versteckt war. Zu den genauen Umständen äußerte sich ein Sprecher auf Nachfrage nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Der Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen.