Wirt muss wegen Soforthilfe-Betrug 9000 Euro zurückzahlen

Arnsberg (dpa/lnw) - Wegen Betrugs bei der Corona-Soforthilfe hat das Amtsgericht Arnsberg einen Gastwirt schuldig gesprochen und zur Kasse gebeten. Der 48-Jährige muss 9000 Euro zurückzahlen, die er zu Unrecht an Subventionen in der Corona-Krise erhalten hatte, und zudem etwa 1350 Euro Strafe. Er hatte schon vor der Pandemie mit seinem Musiklokal in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt und seine Rechnungen nicht begleichen können. Dies hatte er bei der Antragsstellung verschwiegen, wie eine Gerichtssprecherin zu der Entscheidung am Mittwoch sagte.

Von dpa