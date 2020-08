Mordanklage wegen Attacke im Hausflur mit Hammer und Messer

Münster (dpa/lnw) - Weil er den 77-jährigen Lebensgefährten seiner verstorbenen Mutter mit einem Hammer geschlagen und dann erstochen haben soll, ist ein 52-Jähriger in Münster wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht laut Mitteilung von Mittwoch davon aus, dass der Beschuldigte vor der Tat schon lange Streit mit dem späteren Opfer hatte. Sie hatten mehrere Jahre alle drei eine Wohnung geteilt. Nach dem Tod der Mutter hätten sich Streitigkeiten zwischen dem 77-Jährigen und dem Beschuldigten so sehr verschärft, dass der Senior schließlich im April auszog. Zwei Wochen später hatte er dann in Begleitung seines 27 Jahre alten Sohnes noch Sachen aus der Wohnung holen wollen. Der Beschuldigte verwehrte ihnen den Angaben zufolge den Zutritt zur Wohnung. Im Treppenhaus sei es dann zu einem Streit gekommen, so die Staatsanwaltschaft.

Von dpa