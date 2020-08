Einbruchserie im offenen Vollzug: Prozess gegen 41-Jährigen

Bonn (dpa/lnw) - Im offenen Vollzug in der JVA Euskirchen soll ein 41-Jähriger eine Serie von elf Einbrüchen begangen haben. Am Mittwoch begann vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den Familienvater. Laut Anklage machte der Häftling bei seinen Einbrüchen im Rhein-Sieg-Kreis und im Vorgebirge eine Beute von 350 000 Euro. Aus einem Einfamilienhaus in Lohmar soll er einen 100 Kilo schweren Tresor gestohlen haben, den er mit einer Schubkarre in ein nahes Waldstück fuhr. In dem Safe befanden sich nicht nur 260 000 Euro, sondern auch Schmuck und eine scharfe Waffe.

Von dpa