DEG und Haie fordern Politik zum Handeln auf

Düsseldorf/Köln (dpa) - Die westdeutschen Eishockey-Clubs Düsseldorfer EG und Kölner Haie fordern in der aktuellen Corona-Krise von der Politik klare Perspektiven für die Sportvereine jenseits des Profi-Fußballs. «Meine Beobachtung ist, dass die wichtige Rolle und Aufgabe von Sport und Kultur leider seit Monaten aus dem Blick geraten ist», kritisierte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter in einem am Mittwoch gemeinsam mit dem Düsseldorfer DEL-Kollegen Stefan Adam auf den Club-Homepages verbreiteten Interview.

Von dpa